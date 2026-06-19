STRUNG OUT (USA) & THE CORPS (CAN)

Die „undisputed Champs of Metal-laced Punk Rock“ auf Fat Wreck Chords

Diese Veteranen der kalifornischen Punk-Szene wurden bereits 1993 vom damals noch jungen Label Fat Wreck Chords unter Vertrag genommen – und auch ihr aktuelles, mittlerweile zehntes Studioalbum „Dead Rebellion“ wurde wieder bei dieser Plattenfirma veröffentlicht. Was das Quartett jedoch von vielen ihrer Melodycore-Kollegen unterscheidet ist die gekonnte Verschmelzung von im Metal verwurzeltem Handwerk, aufwendigen Gitarrensoli sowie melodiösen Strukturen, welche sie bis zur Perfektion beherrschen und ihnen den Titel als „undisputed Champs of Metal-laced Punk Rock“ einbrachte. Der bekannte „Cali-Sound“ verdichtet sich bei ihnen im ausgefeilten Zusammenspiel zu einem Konglomerat aus High-Speed-Hardcore-Geschossen im Stil von GOOD RIDDANCE, Midtempo-Sing-A-Long-Tracks und SNUFF-mäßiger Melancholie. Auch hinsichtlich der Texte kann ein enormer Tiefgang erreicht werden, denn sie verbinden politische Ansätze mit einer persönlichen Note.

Guests: THE CORPS

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