STRUNG OUT (USA) & THE CORPS (CAN)

Die „undisputed Champs of Metal-laced Punk Rock“ auf Fat Wreck Chords
Diese Veteranen der kalifornischen Punk-Szene wurden bereits 1993 vom damals noch jungen Label Fat Wreck Chords unter Vertrag genommen – und auch ihr aktuelles, mittlerweile zehntes Studioalbum „Dead Rebellion“ wurde wieder bei dieser Plattenfirma veröffentlicht. Was das Quartett jedoch von vielen ihrer Melodycore-Kollegen unterscheidet ist die gekonnte Verschmelzung von im Metal verwurzeltem Handwerk, aufwendigen Gitarrensoli sowie melodiösen Strukturen, welche sie bis zur Perfektion beherrschen und ihnen den Titel als „undisputed Champs of Metal-laced Punk Rock“ einbrachte. Der bekannte „Cali-Sound“ verdichtet sich bei ihnen im ausgefeilten Zusammenspiel zu einem Konglomerat aus High-Speed-Hardcore-Geschossen im Stil von GOOD RIDDANCE, Midtempo-Sing-A-Long-Tracks und SNUFF-mäßiger Melancholie. Auch hinsichtlich der Texte kann ein enormer Tiefgang erreicht werden, denn sie verbinden politische Ansätze mit einer persönlichen Note.
Guests: THE CORPS
Bei der kanadischen Band treffen Comic-Superheldenauf Skate-Punk
- Diese kanadische Band beleuchtet persönliche sowie gesellschaftliche Probleme aus der Sicht des DC-Comic-Universums und bringt uns ihre Sicht der Dinge aus dem Blickwinkel von Superhelden und Mega-Schurken näher. Diese Herangehenweise trifft auf eine Vorliebe für Skate-Punk im Stil der 1990er Jahre und das Ergebnis sind schnelle und tighte Punk-Rock-Melodien sowie Refrains, die direkt ins Ohr gehen.