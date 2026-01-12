Struwwelpeter (Shockheaded Peter)

„Schwarze Pädagogik“ auf die Spitze getrieben und mit Musik der Tiger Lillies. Groteske Horrorshow und schaurig- schöner schwarzer Humor lassen die Zuschauer*innen zu hingerissenen Kindern werden.

Wer kennt sie nicht? Den Struwwelpeter und seine Gleichgesinnten: Hanns Guck-in-die-Luft, den Zappel-Philipp, den Daumenlutscher, den Suppenkaspar und viele mehr. Alle die Figuren, die der Psychiater Dr. Heinrich Hoffmann 1845 für seine Kinder als lustige Geschichten mit drolligen Bildern erfunden hat. Denn: Wer nicht hören will, muss fühlen!

Begleitet von surrealen Bild- und Musikwelten wird gegen Autoritäten und vorauseilenden Gehorsam aufbegehrt. Ein kleines bisschen Horrorshow zwischen Slapstick und Groteske. Achtung vor den Ungeheuern, die im menschlichen Bewusstsein schlummern. Nichts für schwache Nerven!

Musical der Tiger Lillies, Julian Crouch und Phelim McDermott

Musik von Martyn Jacques | Deutsch von Andreas Marber