STRYKING 4

STRYKING IV: Urlaub ist vorbei, wir legen los…

Stuttgart, 02.11.2025 – Die Kampfsport-Szene erwartet ein absolutes Highlight! Am 2. November 2025 verwandelt sich das LKA Longhorn in Stuttgart in eine Arena der Extraklasse, wenn STRYKING IV die besten Kämpfer aus den Disziplinen Boxen und Kickboxen zusammenbringt. Die Zuschauer dürfen sich auf ein spektakuläres Event voller Action, Technik und purer Athletik freuen.

ACHTUNG! Wir haben den ursprünglich geplanten Termin um eine Woche nach hinten verlegt (Der Spielplan vom Verein für Bewegungsspiele wurde geändert und ein Heimspiel fällt leider auf den ursprünglichen Termin. Wir wollen unseren Fußballfreunden nicht die Freude an beiden Events nehmen)

Auf der Fightcard stehen wieder einige bekannte Gesichter aus Stuttgart und der Region, viele davon haben ihr Debüt bei AGE OF CAGE 20 im Juli gegeben. Wie jedes Mal bei STRYKING versuchen wir ein besonderes Highlight zu organisieren: einige Kämpfe werden mit kleinen 4oz-Handschuhen ausgetragen – ein Format, das für besonders intensive, harte und dynamische Fights sorgt.

Unser Ziel ist es, den Fans ein unvergessliches Kampfsport-Erlebnis zu bieten. STRYKING IV ist mehr als ein Turnier – es ist eine Hommage an die Legenden des Sports und eine Feier des unerschütterlichen Kampfgeistes!

Das Event verspricht Spannung und Gänsehautmomente für die gesamte Kampfsport-Community!