STSFCTn | P. Werner & A. Maier

STSFCTN | Tanzen, Lieben, Leben das 2-monatige Veranstaltungs-Baby von Alexander Maier & Philipp Werner auf dem 2nd Floor des Kowalski geht auch 2020 weiter, Yeahhhh! Und wie es sich für einen jährlichen Auftakt gehört, werden am 01. Februar die Hosts aka WernerMaier auflegen.

Wir sind uns ziemlich sicher, dass die beiden den „Schnaps & Teer“-Floor in gewohnter STSFCTN-Manier in Schutt und Asche spielen werden. Who’s In?

#stsfctn #tanzen #lieben #leben #kowalski #kowalski2ndfloor #2ndfloor #alexandermaier #philippwerner #wernermaier #bassamsonntag #romantica #house #deephouse #electronica #disco #italo #techno

Philipp Werner (Bass am Sonntag)

Alexander Maier (Romantica)