STSFCTn w/ Frank Nova & P. Werner

STSFCTN | Tanzen, Lieben, Leben das 2-monatige Veranstaltungs-Baby von Alexander Maier & Philipp Werner auf dem 2nd Floor des Kowalski geht am 07. Dezember in die nächste Runde, Yeahhhh! Da der Herr Maier im Liebesurlaub ist, hat sich Phillip dieses Mal den Heilbronner Frank Nova (Brise Records / Mobilat Meets..) eingeladen.

Wir sind uns ziemlich sicher, dass die beiden den „Schnaps & Teer“-Floor in gewohnter STSFCTN-Manier in Schutt und Asche spielen werden. Who’s In?

Frank Nova

Der erste Gig in Heilbronn 1998, die erste Platte auf Cellophan Records 2000, die erste eigene Partyreihe mit dem „Boat of Love“ 2001. Im Jahre 2006 dann auch der internationale Durchbruch. Mit seinem Projekt Monoroom (zusammen mit Oliver Schleenvoigt) verkauft er von der Platte „Memory Inc.“ mehr als 12.000 Tonträger. Es folgen Gigs in Berlin, Lissabon, Paris, Rom, Hongkong, Sao Paolo, Mexico City, auf dem Diynamic Festival, der Nature One und so weiter. Seine Tracks werden remixt von Solomun, Oliver Koletzki, Gui Boratto, Marek Hemmann. 2008 gründet er mit seinem Kumpel Helmut Dubnitzky das Label Brise Records, wo Künstler wie Butch, Gorge oder Nick Curly releasen. Irgendwann fühlt er sich ausgebrannt, entscheidet 2013, seine Dj-Karriere zu beenden.

Das hält aber nicht wirklich lange an. Seit letztem Jahr mischt er, im wahrsten Sinne des Wortes, wieder mit. Mittlerweile veranstaltet er erfolgreich die beiden Partyreihen "VMPR NGHTCLB" und "Mobilat Meets..." in Heilbronn.

Philipp Werner

Der hochaktive Stuttgarter Deejay spielt kompromisslosen House, Deep House, Melodic-House, Afro-House, Electronica & Melodic Techno. Philipp legt seit 2003 überall im und um den Kessel herum auf und ist ebenfalls „Bass am Sonntag“-Mitveranstalter und -Resident. Darüber hinaus spielt Philipp gerne mal mit Alexander Maier zusammen unter dem nicht ganz ernst gemeinten Namen „WernerMaier“.