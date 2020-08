Stu Larsen wurde in Queensland in Australien geboren. Aber irgendwann packte der Sänger und Songwriter sein Leben in einen Koffer und begann um den Globus zu reisen. Der Weltenbummler ist ein kluger Erzähler und sehr eigenständiger Musiker und versteht es, aus seinen Erlebnissen archetypische Geschichten zu destillieren.