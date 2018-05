Die Musik der Stubenjazzer ist frei von elektronischem Schnickschnack und bei der Titelauswahl wird gespielt, was gefällt. Ihre musikalische Vorliebe ist der Jazz ebenso wie der Swing. In diesem Stil verarbeiten sie Stücke von Bach bis Chopin ebenso wie solche von G. Gershwin, Astor Piazolla, Mr. Acker Bilk, Hilde Knef, Jazzstandards etc. Gefühlvolle Rhythmen und weiche Klänge des Ensembles wechseln sich ab mit jazzig exstatischen Einzeleinlagen.

Eine Augenweide und ein Ohrenschmaus ist der rhythmische Zusammenhalt des Quartetts durch den Schlagzeuger. Er hat seine Mitspieler mit gewitztem Blickkontakt stets "im Griff". Der Pianist ist der ruhende Pol des Klangkörpers, der passgenau die jeweiligen Höhepunkte einleitet. Nicht nur sein Können am Klavier, sondern seine Jazzarrangements klassischer Komponisten begeistern. Der imposante Kontrabass glänzt schließlich einmal als angenehm weicher Gegenpol oder aber als spannende Untermalung der Rhythmen und legt so die musikalische Basis für die mitreissende Musik der Stubenjazzer.