Studieninformationstag 2021 :: Hybrid Informationen rund um die HMDK in Präsenz oder Online erfahrbar

Anmeldung erforderlich

9:00-10:00 Uhr

Künstlerische Studiengänge Musik

10:15-11:15 Uhr

Lehramt an Gymnasien mit dem Fach Musik

11:30-12:00 Uhr

Studiengänge des Darstellenden Bereichs

(Schauspiel, Figurentheater, Sprechkunst/Sprecherziehung)

Onlineteilnahme Studieninformationstag

Für die Onlineteilnahme am Studieninformationstag bitten wir Sie um eine Anmeldung unter folgende Adresse. Dann werden wir Ihnen im Vorfeld den Zugang. Bitte geben Sie uns auch an, bei welchen Schwerpunkt Sie am Vormittag (Studiengänge Musik, Gymnasiales Lehramt oder Darstellender Bereich) teilnehmen möchten: