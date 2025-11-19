Herzlich willkommen zum Studieninfotag der Universität Tübingen!

Am 19. November 2025 von 09:00 bis 16:00 Uhr laden wir Sie herzlich ein, die Universität Tübingen kennenzulernen und sich umfassend über unsere vielfältigen Studienmöglichkeiten zu informieren. Dieser Tag bietet Ihnen die ideale Gelegenheit, einen Einblick in Themen, Voraussetzungen und Ziele sowie berufliche Perspektiven der Studienfächer zu gewinnen.

Wählen Sie aus über 200 Studiengängen und überzeugen Sie sich vom Studienstandort Tübingen! Infostände und Kurzvorträge am Vormittag: Informieren Sie sich in Kurzvorträgen über Themen, Voraussetzungen und Ziele sowie berufliche Perspektiven der Studienfächer. An Infoständen haben Sie die Möglichkeit, direkt mit Studierenden, Lehrenden oder Studienfachberatenden ins Gespräch zu kommen und wertvolle Informationen aus erster Hand zu erhalten.

Zudem bieten wir fachübergreifende Vorträge und Beratungen zu Themen wie Studienwahl, Lehramtsstudium, Studienfinanzierung und Auslandsemester an.

Nachmittagsprogramm: Lernen Sie am Nachmittag die Standorte der Fächer kennen, besuchen Sie Institute und Lehrgebäude oder nehmen Sie an fachspezifischen Angeboten wie Führungen, Schnupperseminaren oder Fachschaftscafés teil.

Campus Tal: Hier finden Sie alle Geistes- und Kulturwissenschaften, Theologien, Wirtschafts-, Sozial-, Sport- und Rechtswissenschaften sowie Psychologie.

Campus Morgenstelle: Hier sind die Naturwissenschaften, Medizin und Gesundheitswissenschaften zu Hause.