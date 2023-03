Sie möchten studieren, aber wissen noch nicht was? Sie möchten einfach mal nur wissen, wie Vorlesungen ablaufen? Sie interessieren sich für einen Studiengang, aber wissen nicht, ob er zu Ihnen passt?

Dann sind Sie hier genau richtig. Als Entscheidungshilfe für Ihre individuelle Studienwahl bieten wir regelmäßig unser Bachelor-Infoangebot „Studieren probieren“ an. Dabei können Sie immer in den Osterferien echte Studienatmosphäre erleben und an regulären Vorlesungen teilnehmen.