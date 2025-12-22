Studio goes Politics

In ihrem ersten Kabarett Soloprogramm »War was?« nimmt Stephanie Biesolt das Jahr 2025 unter die Lupe.

Gefühlte Fakten, faktische Heuchelei und vorgeheuchelte Gefühle. Nichts entgeht ihrem klaren Blick und ihrer scharfen Zunge. Mit viel Biss, einer Portion Empörung und mit großer Freude an Widersprüchen, fasst sie das Jahr zusammen. Sie schlägt sich vor den Kopf, beißt in die Tischkante und wird nicht müde, nach Menschlichkeit in Politik und Gesellschaft zu suchen.

Wärmt die Lachmuskeln auf, bringt euch Stressbälle mit, hier bleibt kein Gemüt unbewegt.