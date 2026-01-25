Studio goes Politics

Kaum ein anderes Thema wurde in den letzten Monaten so einseitig und emotionalisiert in der Öffentlichkeit betrachtet wie Abschiebung. In Talkshows übertrumpfen sich Politiker*innen regelmäßig: »Wir werden mehr abschieben« – »Nein, wir!« – »Nein, wir!« Wer will nochmal? Wer hat noch nicht? Wer bietet mehr?

Mit ihrer Spielpartnerin Sabine Bräuning nimmt Stephanie Biesolt das Thema unter die Lupe. Wie laufen Abschiebungen ab? Was ist Abschiebehaft und wie sieht sie aus? Wer sind die Menschen, die mit Gewalt aus Deutschland ausgewiesen werden? Und was hat das Thema mit uns als Gesellschaft, unserer Demokratie, Bürgerrechten und Freiheit zu tun?