Im Unterland

Kommen Sie mit auf eine poetische Reise in die unbekannte Welt unter unseren Füßen. Erleben Sie schaurig-schöne Höhlen, kommunizierende Bäume, eine Rallye durch den Salzstollen, das blaue Eis der Arktis.

Poetisch und sinnlich, oder – wie die Presse schrieb: »erkenntnisreich und sehenswert«.

Stuttgarter Zeitung: »Was für ein Unterfangen! Ein Sachbuch, das vom Leben unter der Oberfläche erzählt, vom Wood Wide Web aus Pilzfäden und Baumwurzeln berichtet, das atomare Endlager Onkalo in Finnland oder das brennende Tor zur Hölle in Turkmenistan beschreibt als Theaterstück? Küster hat die Bühnenfassung geschrieben, Regie geführt und das Buch von Robert Macfarlane in einen erkenntnisreichen Theaterabend überführt. Dass Macfarlane ein so sprachmächtiger Autor ist, der die Schwalben jubeln lässt und Salz über den Himmel streut, wenn er das Firnament beschreibt, ist schon mal ein großes Plus. Die Poesie spielt immer mit. Karlheinz Schmitt ist der Erzähler, der sich leibhaftig auf die Reise macht. Er beschwört erst das Gedächtnis des Eises, das seine Geheimnisse eine Mil- lion Jahre lang behält und gerät dann in den Strudel einer Gletschermühle. Er hängt in den Seilen, den langen Kabeln, die auf der Bühne (Maria Marti- nez Peña) überall verteilt sind... ein so poetisches wie bedrängendes Bild....

Der zweite Mann, Sebastian Schäfer, ist Mitspieler im doppelten Sinn. Er sitzt am Keyboard und untermalt die Expedition – und spielt verschiedene Rollen, spielt auch den Fischer Björna, der sich gegen die Ölindustrie in den arktischen Gewässern zur Wehr setzt, Seeadler als Haustiere hält und eine Frau in FC-Liverpool Hausschuhen hat. Auch das macht die Inszenierung aus: So wie der Lichtstrahl den unterirdischen Schrottplatz erhellt, der als Projektion zu sehen ist, so blitzt hier auch Humor auf.«