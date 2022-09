Studio Impro Show

Die Impro Show von WildWechsel: ist hautnah. Unmittelbar. Überraschend. Lebendig. Und immer einmalig. Genießen Sie ein Feuerwerk höchster Improvisationstheaterkunst. 90 Minuten Situationskomik vom Allerfeinsten.

Die Zuschauer liefern Vorgaben nach denen die Schauspieler, Schauspielerinnen und deren Musiker spontan und ohne Zögern Geschichten entwickeln. Dies alles wird zum Anschauungsstück darüber, was Theater eigentlich sein soll; Nämlich Emotion, im Spiel in Bezug gesetzt zu Dingen und Situationen in der Welt, genau wie im Leben selbst. Und all das sehr spannend, witzig und unterhaltsam.

Ausgelassen lachen, die Schönheit von menschlicher Interaktion und die unberechenbare Komik der Spontanität erleben – das ist es, was das WildWechsel Ensemble zu bieten hat. Vor allem aber: Aus dem Alltag in den Augenblick entführt zu werden.

Geben Sie uns Ihr Wort – wir machen Ihnen eine Szene.