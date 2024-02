Mit leichter Hand und rheinischem Humor beschreibt Ingrun Aran in ihrer„absurd komischen Tragödie“ »family affairs« eine toxische Familienkonstellation: zum Brüllen komisch, wenn es nicht zum Heulen wäre...

Noch einmal den alten Eltern eine Freude machen. Bad Münstereifel! „Ob wir da nochmal hinkommen?“ Wie schön war es doch immer dort. Und dann Kaffeetrinken. Wie früher! Also, rein ins Auto und los. Und so starten

Tochter Anne, Mutter Margo und der immer schläfrige Vater Hugo einen Roadtrip der besonderen Art.Doch die harmlose Idee wird zum skurrilen Albtraum. Denn Mutter Margo gibt keine Ruhe, lästert und schimpft über Annes Vater: „Den kannst'e total abschreiben“ und beherrscht die Szenerie.

Mehr und mehr gerät die Autofahrt für Anne zu einer Reise in die Abgründe ihrer Kindheit in den 90ern: Leichtathletik statt Reiten, die Pein beim Jazz Dance, die Jeans-Rebellion, die in Fetzen aufgeht, und der Versuch, Luft in dieser Enge zu bekommen.