Die Kultshow! Das interaktive Spontan-Spektakel! Hautnah. Unmittelbar. Überraschend. Lebendig. Und immer einmalig!

Ihr liefert Stichworte und Vorgaben, nach denen die SchauspielerInnen und Musiker spontane Geschichten entwickeln, die so emotional und unberechenbar sind, wie das Leben selbst. All das ist absolut spannend und meist zum Brüllen komisch. Genießt also ein Feuerwerk höchster Improvisationstheaterkunst - 90minütige Situationskomik vom Allerfeinsten!

Schaltet den Intellekt aus, heißt die Phantasie willkommen und lasst Euch vom WildWechsel-Ensemble aus dem Alltag in den Augenblick entführen, frei nach dem bewährten Motto:

Gebt uns Euer Wort – wir machen Euch eine Szene.

Die Studio Impro Show findet auf der Oberen oder der Unteren Bühne statt!

Bitte achten Sie auf das Hinweisschild im Hofeingang am Vorstellungsabend.