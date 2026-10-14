Endlich hat es Deutschlands berühmteste Haarinsel ins Kanzleramt geschafft. Doch mittlerweile ist die Stimmung rund um Friedrich Merz schlechter als auf einem Samba-Umzug im Sauerland: Chaos in der Weltpolitik, Reformstau zu Hause, die SPD steuert auf die 5-Prozent-Hürde zu und eine Gaslobbyistin arbeitet nebenberuflich noch als Wirtschaftsministerin.

Jetzt soll eine einzige Frau als Wunderwaffe all das lösen – und zwar am besten gestern: Die ambitionierte Politikberaterin Katharina Huber wurde von der Bundesregierung beauftragt, das Land und seine Regierung fit für die Zukunft zu machen. Ein Job, der ungefähr so viel Spaß macht, wie während einer Wurzelbehandlung die Steuererklärung zu erledigen.

In einem Fitness-Studio trifft sie auf den jungen Mitarbeiter Leon – und sofort kommen beide ins Schwitzen. Der überzeugte Idealist und die pragmatische Karrierefrau geraten in ein Wortgefecht, das nichts auslässt: Was kann Friedrich Merz von Cem Özdemir lernen? Gilt die Arbeit der Regierung eigentlich schon als Lifestyle-Teilzeit? Und wann wird die KI endlich Donald Trump ersetzen?

Die Satire-Sitcom “Studio Rambo-Zambo” ist Hochleistungssport für Kopf und Lachmuskeln, voller Tempo und Gags und immer am Puls der Zeit. Und an jedem Abend schaut auch noch bekannte Kundschaft zum Training vorbei.