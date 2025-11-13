Studio5 International Jazz Quintet feat. Valérie Graschaire

Das Studio5 International Jazz Quintett ist ein Projekt mit renommierten Jazzmusikern aus Frankreich und Deutschland, die alle eine Verbindung zum Studio5, dem privaten Konzertstudio des Kißlegger Pianisten Lothar Kraft haben und dort aufgetreten sind.

Die Französin Valérie Graschaire ist Dozentin für Jazzgesang an den Konservatorien in Metz und Nancy. Sie ist eine der renommiertesten Jazzsängerinnen in Frankreich. Schon in jungen Jahren lernte sie Klavier und Orgel bevor Ende der 80er Jahre ihre Karriere als Sängerin begann. Der nationale Durchbruch gelang ihr bald mit der Duo CD Honky Tonk Women, eine Hommage an Thelonious Monk zusammen mit dem Ausnahmepianisten Pierre-Alain Goualch. Schon bald teilte sie sich die Bühne mit Jazzgrößen wie Toots Thielemanns oder Diane Krall und ist seither eine gefragte Solistin in verschieden Jazzformationen und Orchestern.

Damien Prud´homme ist ein Saxophonist mit breitem musikalischem Spektrum. Er ist Professor für Jazz-Saxophon am Konservatorium in Metz, leitet verschiedene eigene Formationen, spielt im staatlichen Jazzorchester von Luxemburg und ist international auf Tour. Auftritte mit Jazzgrößen wie Bob Mintzer, Paquito D´Rivera, Joe Fonda oder dem Trompetenweltstar Randy Brecker unterstreichen sein musikalisches Renommee.

Der Pianist Lothar Kraft betreibt in Kißlegg das Studio5, eine private Location für Konzerte, in der viele nationale und internationale Jazzmusiker zu Gast waren. Er spielt in verschiedenen Formationen wie HS French Connection und in Projekten mit renommierten Musikern wie Harry Allen, Joe Magnarelli, Rosario Bonaccorso, Anne Czichowsky, Fola Dada, Thomas Siffling, Gregor Hübner….

Der Stuttgarter Mini Schulz gehört zu den renommiertesten Jazzbassisten in Deutschland. Er studierte Klassik und Jazz an den Musikhochschulen Stuttgart, Wien, Kopenhagen und New York unter anderem bei Ron Carter und Nils-Henning Oersted Pedersen. Er ist Professor an der Musikhochschule Stuttgart und Gastdozent an den Musikhochschulen in Seoul, Sydney und Paris und leitet den Jazzclub Bix in Stuttgart. Auftritte mit Jazzgrößen wie Stefan Grapelli, Till Brönner, Dee Bridgewater, Helen Schneider, Steve Gadd, Katie Melua…. wie auch mit klassischen Orchestern wie dem RSO Stuttgart unterstreichen sein Renommee und seine musikalische Bandbreite.

Der französische Schlagzeuger Franck Agulhon gehört zu den bekanntesten Schlagzeugern in der europäischen Szene. Er ist weltweit auf Tour mit den Formationen von Eric Legnini, Birelli Lagrene, Stefano di Battista… und hat Auftritte mit Jazzgrößen wie Archie Shepp, Lew Soloff, Bobby Shew, Bob Mintzer…. . Er gilt heute als einer der bedeutendsten Schlagzeuger seiner Generation. Er ist Professor an der Musikhochschule in Paris und Verfasser des Lehrbuches für Schlagzeug ´Franck Agulhon Drumbook´.

Besetzung: Valérie Graschaire (voc); Damien Prud´homme (sax, fl); Lothar Kraft (p); Mini Schulz (db); Franck Agulhon (dr)