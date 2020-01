Jetzt geht's um Ganze! In Modul 4 zeigen wir euch die Bedienung unseres Sendestudios. Ihr lernt, eine Livesendung von vorne bis zu planen und zu produzieren. Hier könnt ihr alles einsetzen, was ihr bisher gelernt habt und noch ein bisschen mehr. "LIVE ON AIR" ist das Motto des Studiotechnik-Workshops!

Seit Ende 2011 bieten wir unsere Workshops für Einsteiger als Modulsystem an. So haben alle Interessierten die Möglichkeit, die Kurse in einzelnen Modulen oder als Gesamtkurs zu belegen. Alle Module sind notwendig, um die Sendelizenz für die Wüste Welle zu erhalten.

Beim einführenden Basisworkshop kann sich jedeR anhand von praktischen Übungen und anleitenden Kurzvorträgen einen Überblick vom Radiomachen verschaffen, auch einfach mal nur reinschnuppern ist hier möglich. Im Vordergrund stehen Kreativität und Spaß an der aktiven Radioarbeit.

In den vier anschließenden Workshop-Modulen wird dann das im Basisworkshop erlernte Grundwissen zu speziellen Themen vertieft und ausgebaut. Auch langjährige RadiomacherInnen können hier ihre Kenntnisse auffrischen.

Inhalte von Modul 4: