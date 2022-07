Studis- und Azubis-Abend auf dem Heilbronner Volksfest

Auf dem Heilbronner Volksfest kommen alle auf ihre Kosten – auch Studierende. Der Studis- und Azubis-Abend im Göckelesmaier-Festzelt, bekannt von den Stuttgarter Wasen, ist wieder da. Am 15 Juli gibt es für alle Studierenden zwischen 17 und 22 Uhr ein ganz besonderes Angebot: 2 für 11. Das bedeutet: zwei Maß Bier für nur 11 Euro. Alles, was beim Eintritt benötigt wird, ist ein gültiger Studentenausweis oder Azubi-Ausweis. Einfach vor Ort am Promostand im Biergarten vor dem Festzelt Göckelesmaier vorzeigen, fertig! Aber auch Nicht-Studenten können von dem einzigartigen Angebot profitieren: Wer sich auf der Facebook-Seite des Studententages vorab anmeldet, sichert sich ebenfalls zwei Maß zum Preis von 11 Euro!