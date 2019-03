Studium mit vertiefter Praxis - Vorstellung Campus

Wir freuen uns seit dem Sommersemester 2019 offiziell unser neues Studienmodell „Studium mit vertiefter Praxis“ am Campus in Künzelsau anbieten zu können. Aus diesem Anlass möchten wir Sie gerne zu einer Auftakt- und Informationsveranstaltung zu uns an den Campus einladen.

Hochschule Heilbronn, Campus Künzelsau, Gebäude E, Raum E 204 (Daimlerstraße 35, 74653 Künzelsau)

Erste Informationen zu dem Modell finden Sie unter: https://www.hs-heilbronn.de/svp

Für unser Planung wäre eine Rückmeldung bzgl. Ihrer Teilnahme bis spätestens Montag, 01. April 2019 hilfreich.