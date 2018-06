Studium Generale: "Marxlektüren in den USA"

Karl Marx hat die wissenschaftliche und öffentliche Diskussion lange Zeit geprägt wie kaum ein anderer Theoretiker. Seine philosophischen Studien und gesellschaftstheoretischen Entwürfe haben nicht nur soziale Bewegungen, insbesondere die Arbeiterbewegung, beeinflusst, sondern auch das wissenschaftliche Denken revolutioniert. In den unterschiedlichsten Disziplinen des Wissenschaftssystems sind viele der von Marx angestellten Überlegungen aufgegriffen, intensiv diskutiert und immer wieder auch heftig kritisiert worden.

Am 5. Mai 2018 jährt sich zum 200. Mal der Geburtstag von Karl Marx. Die Ringvorlesung nimmt dies zum Anlass, sich mit dessen theoretischen und politischen Überlegungen auseinander zu setzen. Dabei steht weniger die Pflege der Tradition im Zentrum oder die präzise Rekonstruktion der Wirkungsgeschichte seiner Texte. Vielmehr sollen seine Arbeiten daraufhin geprüft werden, was sie zur Analyse der Gegenwart leisten. Wir laden daher dazu ein, im 21. Jahrhundert Marx neu zu lesen und die von ihm geprägten Begriffe, Konzepte und Theoreme darauf hin zu befragen, was sie zum Verständnis der zeitgenössischen gesellschaftlichen Verwerfungen leisten.