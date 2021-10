STUDNITZKY | KY

Schon immer war STUDNITZKY aka KY als Wanderer zwischen den Genres Jazz, Klassik und Elektro unterwegs.

Bei seiner ungewöhnlichen Musik erscheint kein Ton zu viel. Sie ist detailliert, minimalistisch, transparent, dabei von großer emotionaler Tiefe und beeindruckend eigen. Hier wird tatsächlich etwas ganz Neues geschaffen. Musik zu kantig für Pop, zu emotional für Jazz, zu üppig für Elektro, zu groovig für Avantgarde. Dass STUDNITZKY als Trompeter und als Pianist auf internationalem Top-Niveau musiziert, ist an sich schon eine Sensation. Wie wenige andere Instrumentalisten seiner Generation war er in den Clubs und auf den Festivals weltweit präsent (mit Nils Landgren’s Funk Unit, Jazzanova, Mezzoforte oder Wolfgang Haffner). Mit dem Berliner XJAZZ Festival hat er zudem ein Format geschaffen hat, das international begeistert. Sebastian Studnitzky lehrte als Professor an den Hochschulen in Dresden, Berlin & Zürich.

STUDNITZKY wurde 2015 mit dem ECHO Jazz in der Kategorie „Bester Blechbläser national“ ausgezeichnet und bekam 2020 für das Duo Projekt mit Sebastian Manz den OPUS Klassik.