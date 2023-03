Hub Hildenbrands Musik ist geprägt von Traditionen des Orients, Indiens, persischer Musik, Klassik und dem amerikanischen Jazz.

Der gebürtige Ulmer studierte Jazz und Improvisation bei Mich Goodrick im Berklee College of Music in Boston, sowie in Rotterdam. Zurück in Berlin wurde er mit der türkischen Musik vertraut. Mit den Jahren leitet er zahlreiche Ensembles, komponierte Musik für Film- und Theater und veröffentlichte insgesamt 15 Alben unter seinem Namen.