STUDNITZKY ist zurück – mit KY!, einem epischen Album und einer Superband, die Grenzen sprengt. Jazz, Klassik und Clubgefühl verschmelzen zu einer handgemachten Vision mit Tiefe und Wucht.

Nach einem intensiven Kapitel als XJAZZ-Macher und Möglichmacher für andere explodiert STUDNITZKYs kreative Energie nun in einem Werk, das alles bündelt: Multi-Instrumentalismus, Genre-Sprengung und emotionale Tiefe. Dabei wird spürbar, was ihn neben allem Musikalischen auszeichnet: die Gabe, Menschen und Klangkörper zu verbinden – und daraus etwas Größeres entstehen zu lassen.

Die Musik groovt intensiv und hypnotisch. Die Melodien sind pure Schönheit – roh, tief, berührend. Die Band ist ein Kollektiv mit der Wucht eines Solisten – und Solisten mit der Intelligenz eines Kollektivs. Eine Supergroup der deutschen Szene.

Ist das Jazz? Er hat den ECHO Jazz gewonnen und auf allen großen Festivals der Welt gespielt. Ist es Klassik? Auf dem Album spielt das Kammerorchester der Philharmonie Odesa, und ja – auch den Opus Klassik hat er erhalten.

Und es groovt wie Berlin – durchzogen von minimal Techno, organischem Clubgefühl, trotzdem 100 % handgemacht. Nenn´ es, wie du willst – aber es ist mehr als Musik. Die Zusammenarbeit mit dem Kammerorchester der Philharmonie Odesa ist mehr als eine Geste – sie ist ein in Odesa inmitten des Krieges gewachsenes Projekt, das emotionale Spuren hinterlassen hat: beim Publikum in der Ukraine, in Deutschland – und in STUDNITZKYs Musik.

KY! ist ein musikalischer Aufstand. Eine Antwort auf die Dunkelheit. Ein radikales Bekenntnis zu Schönheit und Wahrheit – und zu der Kraft, die nur im Miteinander geboren wird.

Besetzung: Sebastian Studnitzky (trp; p); Claudio Puntin (woodwinds & more); Paul Kleber (b); Bodek Janke (perc); Tim Sarhan (dr)