Stummfilm-Abend

Die Reihe der beliebten Stummfilm-Abende geht in die nächste Runde! Taucht ein in die faszinierende Welt der frühen Kinojahre – und das nicht nur mit den Augen, sondern auch mit den Ohren.

Zwar hatten die Filme aus der Stummfilmzeit keinen Ton, doch die Kinosäle der 1920er Jahre wurden immer mit Musik gefüllt. Dieses außergewöhnliche Erlebnis holen wir zurück: Unter der einfühlsamen Klavierbegleitung von Andreas Benz, einem wahren Stummfilm-Experten, werden ausgewählte Filmstücke live untermalt und zum Leben erweckt.

Und Andreas Benz führt euch nicht nur musikalisch durch den Abend – zwischen den Kurzfilmen gibt es interessante Geschichten, unterhaltsame Anekdoten und faszinierende Fun Facts rund um die Entstehung und den Kontext der Stummfilme.

Schnappt euch Popcorn und lasst euch in entspannter Atmosphäre auf eine besondere Filmreise entführen.