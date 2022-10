Buster Keaton, der Meister des Slapstick zieht in diesem Film alle Register. Der Mississippi-Kapitän „Steamboat Bill“ kämpft gegen den reichen Konkurrenten Mr. King.

Sein Sohn ist ihm dabei keine große Hilfe, denn der verträumte Dandy verliebt sich ausgerechnet in Kings Tochter Kitty und gerät damit in Loyalitätskonflikte. Eintritt 10 Euro, Kartenvorverkauf in der Mediathek