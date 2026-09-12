Stummfilm mit Musik

Club Voltaire Haaggasse 26b, 72070 Tübingen, Universitätsstadt

Menschen am Sonntag (1930) von Robert Siodmak, Kurt Siodmak und Billie Wilder.

Am Klavier: Martin Betz.

Wenn mit einfachen, kunstlosen Elementen gebastelt wird, und die Kleinkunstfee schwebt vorbei und berührt das Projekt mit ihrem Zauberstab (oder ist es ein Kochlöffel?) – dann entsteht Vollkommenheit. Liedermacherszene und Clownstheater liefern Beispiele – und das Kino.

Mit von einem Onkel geschenkten 5.000 Mark drehen drei junge Wahl-Berliner ihren ersten Film. In den Hauptrollen: fünf Laiendarsteller*innen, die nach diesem Abenteuer (Uraufführung 1930) wieder unbekannt ins Privatleben verschwinden werden. Während die Filmemacher – Robert und Curt Siodmak sowie Billie Wilder – jeder für sich, bald darauf in Hollywood durchstarten.

Das Frühwerk dieser jungen Menschen plus Kleinkunstfeenzauber – was ist entstanden? Der  vermutlich schönste Berlinfilm aller Zeiten. Er prägte den Stil der Neuen Sachlichkeit und beeinflusst insbesondere das französische Kino bis heute.

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Freizeit & Erholung

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