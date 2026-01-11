Stummfilm-Special

Kommt zu einem Familienkino der besonderen Art! Wir zeigen zeitlose Kurzfilm-Klassiker aus der Ära des Stummfilms – analog projiziert mit einem Projektor, live begleitet am Klavier.

Die Filmauswahl richtet sich speziell an Kinder, Familien und alle, die Lust auf eine bunte Reise in die Anfänge des Films haben.

Auf der Leinwand erwarten euch fantasievolle Geschichten aus der Zeichentrickwelt, als auch Slapstick-Comedy und spannende Abenteuer mit bekannten Stummfilm-Gesichtern.

Ein Nachmittag für kleine Filmfans und große Nostalgiker.

HINWEIS:

Kinder zahlen den regulären Eintrittspreis, sobald sie einen eigenen Sitzplatz nutzen. Kleinere Kinder auf dem Schoß der Eltern haben freien Eintritt.