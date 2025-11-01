Stummfilmabend mit Pianist Martin Betz

Kino & Quatschen bringt seit mehreren Jahren frischen Wind in die regionale Kinolandschaft. Das Format steht für Filmkultur jenseits des Mainstreams, für Austausch und Gemeinschaft.

Diesmal trifft frühes Kino auf Live-Musik: Martin Betz improvisiert am Piano zu Klassikern von Buster Keaton, zu surrealen Kurzfilmen von Jan Švankmajer und zu neuen Produktionen junger lokaler Filmemacher:innen wie z.b. Tilman Siegl.

So entsteht ein Abend, der Vergangenheit und Gegenwart des Stummfilms verbindet – poetisch, humorvoll und überraschend lebendig.

Nach der Vorführung öffnet sich der Raum für Gespräche. Publikum, Filmschaffende und Interessierte kommen ins Gespräch über Bilder, Klänge und Ideen – ganz im Geist des Formats, das Kino als soziales Ereignis begreift. Wer Lust auf Begegnungen abseits des roten Teppichs hat, findet hier ein offenes, neugieriges Publikum und eine Atmosphäre zwischen Improvisation und Diskurs.