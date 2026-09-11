Stummfilmnachmittag: Mickey Mouse & Friends

Stummfilmepisoden mit Live-Klavierbegleitung von Hans-Jörg Lund.

Die Erfolgsgeschichte von Mickey Mouse ist einzigartig und nahezu jedes Kind kennt die kleine Maus mit der roten Hose.

Vor fast einhundert Jahren veröffentlichte der Zeichner Walt Disney den Kurzfilm „Steamboat Willie“, mit dem er erstmals ein großes Publikum für die Maus in Hosen begeistern konnte. Seitdem hat Mickey mit Goofy, Donald Duck und seinem treuen Hund Pluto viele neue Freunde gewonnen und zahlreiche spannende Abenteuer erlebt. Noch heute haben die Auftritte der Disney-Figuren nichts an Witz verloren und wissen noch immer Menschen von klein bis groß zum Lachen zu bringen. An diesem

Stummfilmnachmittag für die ganze Familie zeigt das Deutsch-Amerikanische Institut (d.a.i.) einige der ersten Filme aus der Geschichte Walt Disneys. Mit dabei sind u.a. Oswald der lustige Hase und allen voran natürlich Mickey Mouse.