Stumpfes Zieh und Zupf Kapelle

Seit wahnwitzigen 32 Jahren sind sie nun unterwegs: Herrn Stumpfes Zieh & Zupf Kapelle mit ihrer „skrupellosen Hausmusik“. Aber jetzt ist es so weit: Sie sind reif.

Wagemutig stürzten sie sich in so manches Abenteuer und haben währenddessen unzählige Hindernisse aus dem Weg geräumt. In bislang wohl um die 3.616 Konzerten haben sie sich die Qualitäten angeeignet, die unabdingbar sind, um den Olymp zu erreichen. Und um in das Finale vorzudringen.

Annähernd 676.329 km haben sie auf geteerten Straßen und Schotterpisten absolviert, haben vor Ort gefühlt 23.528 Wurst- und Käsebrote verspeist, um hernach gestärkt auf den Bühnen ihre unzähligen Instrumente bravourös zu bedienen und ihre engelsgleichen Stimmen erklingen zu lassen. Nun fühlen sie sich gereift und bereit – das Finale steht an.

Auf ihrer letzten Tour wird Herrn Stumpfes Zieh & Zupf Kapelle nochmals alles geben, wird alte Wirkungsstätten aufsuchen und hoffentlich in viele freudige Gesichter schauen. Mit ungebremster

Spielfreude und einer Träne im Knopfloch. Wie es sein muss beim Abschied. Oimol isch rom. Sie freuen sich mächtig auf Euch – die Stumpfes.