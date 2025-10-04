Stunde der Kirchenmusik (1144): Zwerenberger Vokalensemble

Der Chor

Das Zwerenberger Vokalensemble wurde 1983 von seinem künstlerischen Leiter Ulrich Seeger (*1961) gegründet. Versierte Chorsängerinnen und -sänger im Alter zwischen 15 und 50 Jahren aus dem gesamten Bundesgebiet treffen sich zwei- bis dreimal jährlich zu intensiven Probenphasen mit anschließenden Konzerten. Das Repertoire des Ensembles umfasst vor allem kirchenmusikalische Werke vom Frühbarock bis zur Moderne. Dabei wird besonderer Wert nicht nur auf die stilgerechte Interpretation der Musik, sondern auch auf die Vermittlung der geistlichen Inhalte gelegt. Die Besetzung des Chores wird nach Möglichkeit den Erfordernissen des jeweiligen Werkes angepasst, sodass sowohl für kammermusikalische A-capella-Programme als auch für sinfonisch angelegte Oratorien ein jeweils adäquater Klangkörper zur Verfügung steht.

Ein besonderes Anliegen des Ensembles ist es, Kompositionen von Ulrich Seeger zur Aufführung zu bringen. Das Zwerenberger Vokalensemble ist inzwischen durch regelmäßige Auftritte in bedeutenden Konzertreihen wie den Alpirsbacher Klosterkonzerten, der Tübinger Motette und den Frankenthaler Kirchenkonzerten sowie durch zahlreiche Konzerte im süddeutschen Raum weit über seine Heimatgemeinde hinaus bekannt. Viel Anerkennung erntete das Ensemble mit Aufführungen der H-Moll-Messe von J. S. Bach in Florenz, Pisa, Lucca und Siena und auf weiteren Konzertreisen nach Barcelona, Istanbul, Madrid, Venedig und Salzburg.