Stunde der Kirchenmusik (1146) - Benefizkonzert mit der Singakademie Stuttgart

Kilianskirche Heilbronn Kaiserstraße 38, 74072 Heilbronn

Benefizkonzert für das Orgelprojekt „Klangraum Kilianskirche"

Singakademie Stuttgart

Musik von Bach, Brahms und Mahler

Leitung: Stefan Weible

https://www.singakademie-stuttgart.de/index.php/konzerte/25-10-2025-kilianskirche-heilbronn/

Programm:

J. Rheinberger (1839-1891):

Abendlied für 6-stimmigen Chor

J.S. Bach (1685-1750):

Jesu, meine Freude

J.S.Bach (1685-1750) arr. S. Weible:

Arioso und Arie: Mache dich, mein Herze, rein für 12-stimmigen Chor

J. Brahms (1833-1897):

Fest- und Gedenksprüche für 8-stimmigen Chor

F. Martin (1890-1974):

Kyrie/Agnus Dei aus: Messe für zwei vierstimmige Chöre

R. Schumann (1810-1856) arr. C. Gottwald:

Mondnacht für 10-stimmigen Chor a cappella

R. Schumann (1810-1856) arr. S. Weible:

Beim Abschied zu singen für 13-stimmigen Chor

Weitere Infos auf www.kirchenmusik-heilbronn.de/veranstaltungen/aktuelle-veranstaltungen

Info

