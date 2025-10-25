Stunde der Kirchenmusik (1146) - Benefizkonzert mit der Singakademie Stuttgart

Benefizkonzert für das Orgelprojekt „Klangraum Kilianskirche"
Singakademie Stuttgart
Musik von Bach, Brahms und Mahler
Leitung: Stefan Weible
https://www.singakademie-stuttgart.de/index.php/konzerte/25-10-2025-kilianskirche-heilbronn/
Programm:
J. Rheinberger (1839-1891):
Abendlied für 6-stimmigen Chor
J.S. Bach (1685-1750):
Jesu, meine Freude
J.S.Bach (1685-1750) arr. S. Weible:
Arioso und Arie: Mache dich, mein Herze, rein für 12-stimmigen Chor
J. Brahms (1833-1897):
Fest- und Gedenksprüche für 8-stimmigen Chor
F. Martin (1890-1974):
Kyrie/Agnus Dei aus: Messe für zwei vierstimmige Chöre
R. Schumann (1810-1856) arr. C. Gottwald:
Mondnacht für 10-stimmigen Chor a cappella
R. Schumann (1810-1856) arr. S. Weible:
Beim Abschied zu singen für 13-stimmigen Chor
Weitere Infos auf www.kirchenmusik-heilbronn.de/veranstaltungen/aktuelle-veranstaltungen