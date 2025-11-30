Stunde der Kirchenmusik (1151) - Frauenvokaleensemble Luminosa "Leuchtende Himmel"

Konzertreihe

Kilianskirche Heilbronn Kaiserstraße 38, 74072 Heilbronn

Himmlisch leuchtende Klangwelten erwarten Sie in diesem atmosphärischen Konzert mit Musik für die festliche Zeit des Lichts zwischen Weihnachten und Epiphanias von Mendelssohn, Gjeilo (Northern Lights), Schumann, Hanelt u.a.

2023 gegründet, hat sich das junge, professionelle Ensemble in kürzester Zeit in der internationalen Musikszene etabliert. Luminosa ist Preisträger des 14. a cappella Wettbewerbs in Leipzig 2024, erhielt dort zudem den Sonderpreis für das beste unverstärkte Stück und wurde bei der Fanny Mendelssohn Competition 2024 ausgezeichnet. Die Sängerinnen sind Stipendiatinnen der Landeshauptstadt München und des Mozarteum Salzburg.

Info

Konzerte & Live-Musik
Tags