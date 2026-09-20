Stunde der Kirchenmusik: "a due canti e organo"

Der Zink gehört zu den Instrumenten, die aus dem heutigen Konzertleben weitgehend verschwunden sind. In der Musik des späten 16. und frühen 17. Jahrhunderts dagegen spielte er eine wichtige Rolle.

Wegen seines klanglichen Reichtums und seiner Nähe zur menschlichen Stimme war das Instrument besonders für virtuose Musiker interessant – zugleich galt sein Spiel als technisch anspruchsvoll.

Das Ensemble „Musicalische Lustbarkeiten“ widmet sich in seinem Konzert dieser historischen Klangwelt.

Zwei Zinken und Orgel erklingen mit Werken unter anderem von Dario Castello, Nicolò Corradini, Maurizio Cazzati und Michelangelo Rossi.

Zum Repertoire der Zinkenisten gehörten neben der Ensemblemusik auch virtuose Bearbeitungen und Improvisationen über Madrigale, Chansons und Motetten.

Mit Marc Pauchard und Hans-Jakob Bollinger an den Zinken sowie Prof. Christiane Lux an der Orgel bringt das Ensemble diese selten zu hörende Besetzung in St. Michael zum Klingen.

Marc Pauchard, Zink und Blockflöte

Hans-Jakob Bollinger, Zink

Prof. Christiane Lux, Orgel