Stunde der Kirchenmusik: Brenz-Musical der Kinderchöre und Jugendkantorei an St. Michael

Im Rahme des Brenzjahr 2026 - Jubiäum 500 Jahre Johannes Brenz in Schwäbisch Hall.

26 Jahre lebte und wirkte Johannes Brenz in Schwäbisch Hall. Mit Schulpflicht, Katechismus und Kirchenordnung zeigte er: »Bei Gott sind alle gleich.«

Mit Texten von Henrike Frey-Anthes und Musik von Philipp Neuberger erzählen die Kinderchöre und die Jugendkantorei an St. Michael in einem Musical vom bewegten Leben und Wirken des Reformators und seiner Bedeutung für heute.

Komposition und Leitung: Philipp Neuberger,

Text: Henrike Frey-Anthes

www.musikanstmichael.de/kinderchoere