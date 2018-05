Stunde der Kirchenmusik - Ensemble Perspectives

Das französische Ensemble, bestehend aus zwei Sängerinnen und drei Sängern, begibt sich auf Erkundungsreise durch die vielfältige Welt der A-cappella-Musik. Geistliche und weltliche Werke deutscher, französischer und englischer Komponisten des 19. und 20. Jahrhunderts.

Das junge Ensemble begibt sich seit 2012 auf eine Erkundungsreise durch die schier unüberblickbar vielfältige Welt der A-cappella-Musik – immer bereit, Stil- und Epochengrenzen zu überwinden, sogar Brücken von der Klassik zum Pop zu schlagen und dabei immer neue »Perspektiven« zu entdecken. Für uns findet das stimmlich fein austarierte Vokalensemble anregende Sichtweisen auf das Leben, aufgespürt in geistlichen und weltlichen Werken deutscher, französischer und englischer Komponisten des 19. und 20. Jahrhunderts – darunter Taveners The Lamb von 1982, bekannt auch als Soundtrack in Sorrentinos La Grande Bellezza.

Johannes Brahms Dem dunkeln Schoß der heilgen Erde

Hubert Parry I Know My Soul Hath Power aus Songs of Farewell

Edward Elgar They Are at Rest

Claude Debussy Dieu! Qu’il la fait bon regarder

Ralph Vaughan Williams Songs of Travel

Francis Poulenc O Magnum Mysterium

John Tavener The Lamb

Weitere Informationen unter www.stiftsmusik-stuttgart.de

Veranstalter: Stiftmusik Stuttgart