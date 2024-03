Stunde der Kirchenmusik: Offenes Singen „Ich sing dir mein Lied"

Mit Johanna Bergmann, Bezirkskantorin an der Johanneskirche in Crailsheim.

Vertraute Melodien genießen, bekannte Gesänge auffrischen, neuere Kompositionen kennenlernen und Wissenswertes zu den ausgewählten Liedern erfahren – tauchen Sie aktiv in 500 Jahre Gesangbuchgeschichte ein! Vor einem halben Jahrtausend wurde das erste Evangelische Gesangbuch veröffentlich. Anlässlich dieses Jubiläums finden in diesem Jahr mehrere Konzerte und Veranstaltungen statt. Die Bezirkskantorate Crailsheim, Künzelsau und Schwäbisch Hall haben zu diesem Anlass die Konzertreihe „Tauschkonzerte“ konzipiert, in deren Rahmen drei verschiedene Veranstaltungsformate durch die drei Kirchenbezirke wandern.