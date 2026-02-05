Stunde der Kirchenmusik: Orgelkonzert zur Wiedereinweihung

George Inscoe, 2. Organist an der St. Paul's Cathedral in London, wird die Orgel in St. Michael mit einem Festkonzert offiziell wieder in Dienst nehmen.

Seit September 2025 wurde das zentrale Instrument in St. Michael von der Orgelbaufirma Rensch aus Lauffen am Neckar technisch und klanglich auf Vordermann gebracht. Neben den üblichen Instandsetzungsarbeiten, die etwa alle 20-30 Jahre anfallen, wurden teils gravierende technische Mängel behoben. Weitere Informationen zur Sanierung unter www.musikanstmichael.de/orgeln.

George Inscoe ist 2. Organist an der St. Paul’s Cathedral in London. Zuvor war er in entsprechenden Positionen am Croydon Minster, an der Norwich Cathedral, an der Temple Church sowie an der St. Mark’s Church, Hamilton Terrace, tätig. Zudem ist er musikalischer Leiter der Buckland and Betchworth Choral Society. Als Organist konzertierte er in Großbritannien und Europa sowie in den USA, in Singapur und Australien. Er arbeitete unter anderem mit der City of London Sinfonia, den London Mozart Players, Norwich Baroque und dem London Concertante zusammen und war sowohl als Organist als auch als Dirigent auf BBC Radio 3 zu hören.

Seine musikalische Laufbahn begann George Inscoe als Chorknabe im Chor der Kathedrale von Canterbury unter der Leitung von Dr. David Flood, bei dem er auch Klavier- und Orgelunterricht erhielt. Er erhielt ein Stipendium an der Royal Academy of Music, wo er bei Susan Landale und Bine Bryndorf studierte sowie Improvisation bei Gerard Brooks und Neil Wright.