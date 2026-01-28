Stunde der Kirchenmusik: Singakademie Stuttgart

Chormusik zur Passionszeit für bis zu 12 Stimmen mit Werken von Martin, Bach, Lotti, u.a.

Leitung: Stefan Weible

Die Singakademie Stuttgart fühlt sich sowohl der musikalischen Tradition als auch der zeitgenössischen Chormusik verpflichtet und führt diese nicht nur traditionell in Kirchen, sondern gerne auch experimentell an außergewöhnlichen Orten auf. Die Konzertliteratur des Chores reicht von 12-stimmigen A-cappella-Motetten bis hin zu oratorischen Werken. Seit seiner Gründung 2009 arbeitet das Ensemble an einem Chorklang, der auf das stimmliche Können des Einzelnen setzt. Im Jahr 2023 war die Singakademie Stuttgart Patenchor des SWR Vokalensembles. Eine gemeinsame Aufführung des Konzert für Chor von Alfred Schnittke in der Stuttgarter Stiftskirche unter der Leitung von Yuval Weinberg ist ein Beleg der Leistungsfähigkeit des Chores.

Stefan Weible ist Gründer und künstlerischer Leiter der Singakademie Stuttgart. Seine musikalische Laufbahn begann er bei den Stuttgarter Hymnus-Chorknaben. Nach Abschluss seines Gesangsstudiums an der Hochschule für Darstellende Kunst und Musik Mannheim blieb er dem Ensemblegesang treu, unter anderem im Kammerchor Stuttgart, dem Deutschen Kammerchor und der Rheinischen Kantorei. Als Mitglied der Neuen Vocalsolisten Stuttgart war er an zahlreichen Uraufführungen beteiligt. Wichtige Impulse für die professionelle Chorarbeit erhielt er durch führende Chordirigenten wie Frieder Bernius, Hermann Max, Manfred Schreier und Georg Grün. Stefan Weible ist Dozent für Dirigieren, Gesang und Gehörbildung an der Pädagogischen Hoch-schule Freiburg