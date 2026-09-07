Stunde der Kirchenmusik

Helmut Lörscher Trio . Triosonate - Chamber Jazz Explorations. Jazz & Bach mit Prof. Helmut Lörscher (piano), Bernd Heitzler (bass) und Matthias Daneck (drums).
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Kilianskirche Heilbronn Kaiserstraße 38, 74072 Heilbronn
Konzerte & Live-Musik
im Rahmen der langen Nacht der Kultur in Heilbronn
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Kilianskirche Heilbronn Kaiserstraße 38, 74072 Heilbronn
Helmut Lörscher Trio . Triosonate - Chamber Jazz Explorations. Jazz & Bach mit Prof. Helmut Lörscher (piano), Bernd Heitzler (bass) und Matthias Daneck (drums).
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