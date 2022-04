Stunde der Orgelmusik

Französisches und französisch Inspiriertes von Franck, Demessieux, Bach u.a. Regine Schlereth, Würzburg.

Französische Orgelmusik ist erst in letzter Zeit bei uns richtig populär geworden. Dabei war die französische Musikkultur sehr oft eine wichtige Inspirationsquelle auch für deutsche Komponisten. Regine Schlereth ist Organistin an der Augustinerkirche in Würzburg und wird in ihrem Programm die nicht ganz einfache Aufgabe unternehmen, einen Querschnitt französischer Musik vom Barock bis zur Moderne in ihrer stark von der dortigen Orgelbautradition geprägten Klanglichkeit auf der Rohlf-Orgel der Aureliuskirche vorzustellen. Blicke über den französischen Tellerrand hinaus werden auch dabei sein. Etwa zu Bachs "Pièce d'Orgue", das den französischen Einfluss schon im Titel trägt.