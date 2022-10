Vorhofflimmern - Turbulenzen im Herz

In Deutschland leiden rund 1,8 Millionen Menschen an Vorhofflimmern, der häufigsten andauernden Herzrhythmusstörung. Es ist eine ernst zu nehmende Herzrhythmusstörung, die manchmal aber auch ohne größere Symptome auftritt. Wenn die Vorhöfe flimmern, besteht die Gefahr, dass sich Blutgerinnsel bilden. Über die Blutgefäße können die Gerinnsel in das Gehirn gelangen und einen Schlaganfall auslösen. Immerhin ein Viertel aller Schlaganfälle wird durch Vorhofflimmern verursacht. Patienten mit dieser Herzrhythmusstörung erhalten deshalb Blutgerinnungshemmer, die das Risiko für einen Schlaganfall um 70 Prozent reduzieren. Gerade beim ersten Auftreten, löst Vorhofflimmern bei vielen Menschen Angst und Beklemmung aus, wenn sie merken, dass ihr Herz aus dem Takt gerät. Für die Betroffenen ist es daher wichtig zu wissen, ob diese Rhythmusstörung behandelt werden muss und welche Therapiemöglichkeiten bestehen. Tückisch ist, dass Vorhofflimmern bei etwa der Hälfte aller Patienten ohne Symptome oder Beschwerden auftritt und dadurch unbemerkt bleibt. Unbemerkt und unbehandelt kann die Erkrankung zur lebensbedrohlichen Gefahr bis hin zu Herzschwäche und Schlaganfall führen. Über mögliche Ursachen sowie über die heutigen Diagnose- und Behandlungsmöglichkeiten werden die Ärzte an diesem Abend informieren.

Referenten: Prof. Dr. Stephen Schröder, Chefarzt der Medizinischen Klinik I, Internist, Kardiologe, Diabetologe, Klinik am Eichert, Dr. med. Christian Hofgärtner, Facharzt für Innere Medizin und Kardiologie. Moderation: Dr. med. Frank Genske, Internist, Nephrologe, Dialysezentrum Göppingen