Stunden im Garten. Ein Hesse-Abend

Anlässlich des 60. Todestages von Hermann Hesse würdigen wir gemeinsam mit dem Stadtarchiv Reutlingen, dem Reutlinger Theater "Die Tonne" und dem Programmkino Kamino einen der bedeutendsten, deutschen Schriftsteller mit einem Veranstaltungsprogramm.

Die Stadtbibliothek Reutlingen und das Reutlinger Theater "Die Tonne" laden ein zu einem Hesse-Abend im Garten des Heimatmuseums. Das Ensemble der Tonne bietet szenische Einblicke in eine für 2023 angekündigte Neuproduktion. Darin wird die Entwicklung von Zweierkonstellationen durch Hesses Werk nachgezeichnet und damit ein wiederkehrendes Motiv in vielen Erzählungen des Autors. Einleitend werden Germanistin Dr. Sabine Gruber und Tonne-Dramaturg Michel op den Platz in das Thema der geplanten Neuproduktion einführen.

Der Eintritt ist kostenfrei.

Bei schlechtem Wetter findet die Veranstaltung im Großen Studio statt.