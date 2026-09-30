"Sturm über Christiansø" - Musikalische Lesung mit Michael Kobr: Piano trifft auf Krimispannung

Michael Kobr, bekannt von den Kult-Krimis um Kommissar Kluftinger, geht für die Lesungen aus seiner neuen Solo-Reihe um den Bornholmer Kommissar Lennart Ipsen neue Wege.

Zusammen mit dem Pianisten Stephan Winkler, mit dem ihn eine langjährige Freundschaft verbindet, präsentiert er einen Mix aus Klavierklängen und spannenden Szenen aus den Ipsen-Krimis. Humorvolle Details aus dem Leben der beiden Künstler werden ebenfalls ans Licht geholt, sodass Lachen bei dieser Lesung ganz bestimmt nicht zu kurz kommt. Ach ja, Michael Kobr stellt auch sein gesangliches Talent unter Beweis: Ein kurzweiliger und unterhaltsamer Abend ist garantiert!