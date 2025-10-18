Sturm & Klang Festival: Akne Kid Joe

Akne Kid Joe spielen zum ersten Mal im franz.K in Reutlingen. 2024 war ein bewegtes Jahr für die Band aus Nürnberg.

Mit ihrem aktuellen Album „4 von 5“ vollbrachten sie schon eine erfolgreiche erste Tournee, nun legen Akne Kid Joe nach. Sie bereisen einige Städte, in denen sie noch nie waren. Der Titel der Tour ist den aktuellen Zeiten angemessen. Die „Sauer & Enttäuscht“ - Tour 2025 beginnt im Oktober 2025.

Akne Kid Joe sind der picklige kleine Scheißer aus der ersten Reihe und allergisch auf voll viel, v.A. auf „Summer of 69“ von Bryan Adams. Mukke zwischen dilettantischem Schrammelpunk, NDW und Classic-Rock. Textlich zwischen Kartoffelstampfer, Shitstorm und Traumabewältigung