Sturm & Klang Festival

Am Samstag, 30.09. wird wieder das politische Jugendfestival Sturm und Klang im franz.K statt finden. Mit inhaltlichen Workshops zum Mitmachen und einer kleinen Kneipe am Abend, soll während des eintägigen Politik-Festivals dazu angeregt werden, sich mit weltweiten und örtlichen Problemen, ihren Ursachen und Folgen auseinander zu setzen. Verschiedene Möglichkeiten, wie man sich auch hier vor Ort politisch einmischen und für eine gerechtere Welt engagieren kann, können mit Workshops, Infoständen und dem persönlichen Austausch gemeinsam entwickelt und aufgezeigt werden.

Dazu gibt es im franz.K Workshops zu den Themen Interessensgegensätze im Betrieb, Kapitalismus, Klimagerechtigkeit im Zusammenhang mit Migration/Rassismus, Antifaschismus und Wohnungspolitik.

Du bist politisch interessiert oder aktiv? Du möchtest dich politisch engagieren, weißt aber nicht wie? Du möchtest wissen, was es für politische Gruppen in unserer Gegend gibt? Dann komm zum Sturm & Klang. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Weitere Infos zum Programm gibt es zeitnah hier auf der Website.

Das Sturm & Klang wird getragen von den jungen Mitarbeiter*innen des franz.K in Kooperation mit Black Visions & Voices, DGB-Jugend, Fanclub Kollektives Eigenheim e. V., Fridays For Future Reutlingen, IG Metall-Jugend, Kulturschock Zelle e. V., Offenes Treffen gegen Faschismus und Rassismus Tübingen und die Region (OTFR), Reutlingen for organisation, solidarity and actions (ROSA), Stadtjugendring Reutlingen, ver.di.-Jugend.