Sturm vs. Altay

Ludwigsburg. Nach der erfolgreichen Sturm-Boxnacht im Februar in der Porsche-Arena in Stuttgart dürfen sich die Boxfans zum Jahresende erneut auf eine Rückkehr der deutschen Boxlegende Felix Sturm in die Region freuen. Der fünffache Weltmeister kämpft am 2. Dezember 2023 in der Ludwigsburger MHPArena gegen den Türken Sükrü Altay. Insgesamt warten ein Tag vor dem ersten Advent auf die Fans ab 17 Uhr zwölf Kämpfe bei der von STURM BOXING Promotion organisierten Boxnacht.

Knapp zehn Monate nach seinem letzten Kampf in Stuttgart wird Felix Sturm wieder in den Ring steigen. Nach dem Punktsieg im Februar gegen im Allgäu lebenden Sükrü Altay haben sich die Promoter der beiden Boxer auf einen Rückkampf verständigt. Veranstalter STURM BOXING hat hierfür die MHPArena in Ludwigsburg als Austragungsort gewählt. Knapp 6000 Zuschauer sollen wieder für ein stimmungsvolle Atmosphäre sorgen.

Aufgrund einer starken Erkältung konnte Felix Sturm im Februar nicht sein volles Leistungspotential abrufen. Bei der ersten großen Veranstaltung seiner STURM BOXING Promotion wollte er aber unbedingt kämpfen und seine vielen Fans nicht enttäuschen. Der 44-jährige Leverkusener befindet sich jetzt in sehr guter körperlicher Verfassung und sieht der kommenden Aufgabe sehr zuversichtlich entgegen. Neben dem Hauptkampf von Felix Sturm gegen Altay wird es weitere hoch interessante Vorkämpfe geben.

Die Hallenöffnung ist um 16 Uhr, Programmstart ist um 16 Uhr 30, der erste Kampf wird gegen 17 Uhr stattfinden.