Deutschland / Dänemark / Niederlande 2009

Regie: Hans-Christian Schmid (FSK 12)

Hannah Maynard ist Anklägerin am Kriegsverbrechertribunal in Den Haag und führt einen Prozess gegen Goran Durić. Dem ehemaligen Befehlshaber der jugoslawischen Volksarmee wird vorgeworfen, für die Deportation und den Tod bosnisch-muslimischer Zivilisten verantwortlich zu sein. Ein wichtiger Zeuge der Anklage verstrickt sich in Widersprüche und nimmt sich das Leben. Hannah gibt den Fall noch nicht verloren. Sie trifft die Schwester des Zeugen, Mira, die mehr über die Verbrechen Durić´s zu wissen scheint. Ist sie bereit, vor dem Kriegsverbrechertribunal auszusagen? Wird die Verteidigung sie als Zeugin zulassen? Kann Hannah gegen die politischen Widerstände am Ende Gerechtigkeit erstreiten? Dieser Film schildert mit kühler Präzision die Mühlen der internationalen Justiz und bekommt angesichts der Kriegsverbrechen in der Ukraine eine unerwartete Aktualität.

